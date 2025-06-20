中職／平野惠一入手執教100勝 達陣時勝率更勝林威助

中信兄弟隊3連敗畫下句點，昨天以5：1擊敗味全龍隊，也是日籍教頭平野惠一執教第100勝，在3位同在2024年上任的總教練中，勝場累積速度最快。

平野惠一去年首掌兄弟兵符，全季打下70勝50敗，勝場破隊史單季紀錄，並進一步稱霸台灣大賽，成為冠軍教頭；兄弟昨天擒服龍隊拿下本季第30勝，平野的執教勝場數正好達到100場。

平野目前累積帶隊100勝74敗、勝率0.575，執教勝場在中信兄弟球團史排名第三，排在他前面有林威助144勝、吳復連114勝，而林威助達到百勝時戰績為100勝76敗7和、勝率0.568。

另外兩位與平野一樣在2024年上任的總教練，樂天桃猿隊古久保健二曾在2022年因時任總教練的曾豪駒確診，代理兩場，因此總教練生涯先從1勝1敗出發，目前累積91勝81敗1和、勝率0.529，猿隊上半季還剩9場比賽，預計將在下半季也跟進百勝里程碑；富邦悍將隊總教練陳金鋒則是68勝102敗1和、勝率0.400。

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