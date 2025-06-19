中職／吳念庭3安打落悍將 富邦上半季獨自墊底

台鋼雄鷹今天靠江承諺繳5.2局失2分好投，加上吳念庭3支安打、3分打點猛打，以5：2擊敗富邦悍將，而吞下第36敗的悍將也確定上半季獨自墊底。

悍將前天在新莊主場贏球，不過今天輸給雄鷹後戰績是15勝36敗位居6隊最末，而第5名的雄鷹則是26勝27敗，兩隊勝差來到10場，而悍將就算剩下9場全勝、雄鷹剩7場全敗，悍將也無法翻轉排名，確定上半季獨居墊底，也是球團史（2017年起）第9度淪半季爐主。

悍將此戰雖然在1局上靠著申皓瑋高飛犧牲打先馳得點，不過1局下雄鷹就由王博玄安打、吳念庭二壘安打追平比數。

2局下顏郁軒內野安打、高聖恩二壘安打超前比分，4局下則是曾子祐的二壘安打追加1分，不過5局上悍將用3支安打換回1分，追到1分差。

不過6局下2出局滿壘時，吳念庭發揮「得點圈之鬼」能力，敲出關鍵安打帶回2分打點，拉開比數也鎖定勝局。

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