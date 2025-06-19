中職／上場就是百分百 高宇杰不舒服照樣敲3安

中信兄弟隊捕手高宇杰雖然身體狀態不到百分百，但今天4打數敲出3支安打，成為攻勢引線跑回2分，幫助兄弟以5：1擊敗味全龍隊，高宇杰說：「只要教練相信我，讓我上場，我就是百分百付出。」

兄弟總教練平野惠一賽前透露，高宇杰身體有些狀況，但依舊是球隊倚賴的捕手，而高宇杰賽後解釋，自己的下半身因為之前被打到，「有時會痛、有時不會，我覺得可以的時候就會下場。」賽後也會透過防護員、伸展等方式舒緩。

而今天高宇杰前2支安打棒打徐若熙，也跑回2分，他表示：「徐若熙不好打，就大膽一點攻擊，球數落後會更不好打，有這樣的結果是運氣好，隊友有延續攻勢。」

而今天搭配投手魏碩成也引導出5局無失分的演出，魏碩成賽後坦言配球百分百相信高宇杰、沒有搖頭，高宇杰則表示，賽前兩人有討論一些方向，就是大膽攻擊好球帶，不要處於球數落後，「他之前控球比較不好一些，就簡單一點，讓對方打不好就好。」

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