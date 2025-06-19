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中職／兄弟擊退徐若熙 平野惠一：想消除對他苦手印象

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職晚上進行中信兄弟vs.味全龍之戰，兄弟以5：1贏得比賽。記者蘇健忠／攝影
中職晚上進行中信兄弟vs.味全龍之戰，兄弟以5：1贏得比賽。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟隊連續兩場對上味全龍隊王牌徐若熙都成功突破，今晚從他先發的5局中拿下3分，總教練平野惠一表示：「希望大家消除對他對戰苦手的想法。」

徐若熙去年對戰兄弟6場是4勝2敗、防禦率2.62的成績，然而今年對戰3場卻是0勝2敗、對戰防禦率4.70，由兄弟佔上風。

雖然對戰策略無法透露，不過平野惠一表示：「之前對他有打不好的深刻印象，希望大家能夠消除。去年對他打不好，選手心中勢必有悔恨、懊惱，會特別去研究他。」

兄弟今年引進「Trajekt Arc 智慧發球機」能夠模擬對戰投手的球路、旋轉等特質，是否也有助於熟悉徐若熙？平野惠一表示：「關係不能說是零，但不只是對徐若熙，對所有投手都要擬定好對策，作為個人或團體，都要記得過去的失敗。」

賽前平野惠一曾談到捕手高宇杰身體狀況不到百分之敗，但他今天成為攻勢起爆劑，全場敲出3支安打、跑回2分，平野惠一也說：「狀況每天都不同，今天看到他有打有跑，放心許多。小高平常是不會喊痛的選手，所以防護上要更仔細觀察。」

兄弟先發投手魏碩成也繳出5局無失分、6次三振的好投，平野惠一指出，結果來看是出色的表現，「可是想要更上層樓，成為更好的投手，內容要反省。」

魏碩成出現2次四壞保送，5局投了87球也不算精簡，平野惠一表示，魏碩成去年是有投到6、7局的能力，球隊處於6連戰中，先發投手要能幫助牛棚減輕負擔，「大家都一樣，要帶著這樣體貼的心情去投，今天他表現得很好，但或許球數可以再節省一點、局數再長一點。」

中職晚上進行中信兄弟vs.味全龍之戰，兄弟以5：1贏得比賽。記者蘇健忠／攝影
中職晚上進行中信兄弟vs.味全龍之戰，兄弟以5：1贏得比賽。記者蘇健忠／攝影

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牛棚 徐若熙 平野惠一

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