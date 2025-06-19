中職／威能帝、林泓育也是贏球功臣 古久保希望年輕選手站出來
樂天桃猿隊今天9局下靠余德龍再見安打，以2：1險勝統一獅隊，在桃園球場贏得重要勝利，仍有機會爭取上半季冠軍，明天原地再戰獅隊，總教練古久保健二說：「年輕選手是該站出來了。」
獅隊獅隊上半季排名仍居第1，中信兄弟隊落後兩場勝差，猿隊也拉近到2.5場，今天林子偉、林智平、林泓育、余德龍都有貢獻，古久保希望明天年輕球員跟進，要用「換我站出來」這種心情面對比賽。
猿隊洋投威能帝投97球完成8局任務，被揮出7支安打，飆出8次三振，失1分無關勝敗，但單場投球局數是本季最長，也是贏球功臣。
古久保表示，威能帝球感很好，投球尾勁漂亮，用球數也少，本來就設定他投100球左右，他也能拉長局數。
獅隊第3任投手王鏡銘9局下登板，林智平、林泓育連續安打，張閔勛犧牲觸擊推進二、三壘，余德龍揮出再見安打；由於林泓育4局下關鍵安打攻下全隊第1分，9局下林智平率先安打後，古久保決定強攻，他說：「完全沒有讓林泓育短打的想法。」
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