中職／贏了換我出國！魏碩成玩笑話激勵 表現真的壓過徐若熙

「贏了換我出國」賽前魏碩成的一句玩笑話，沒想到今天5局無失分表現確實壓過對手徐若熙，幫助中信兄弟隊以5：1擊敗味全龍隊，終止3連敗。

魏碩成前一次登板是5月31日，相隔半個月才又回到一軍，他坦言感覺有些生疏，加上球隊處於連敗中，「壓力山大，很想拿下勝利。」

也因此魏碩成賽前遇到領隊劉志威時，魏碩成跟他開玩笑說「贏了換我出國」，沒想到劉志威也說好，讓魏碩成也減輕了些壓力。

只不過剛開賽還是有不穩，魏碩成首局就被攻佔滿壘，但3個出局數都是三振拿下，隨後越投越順，以87球投完5局無失分，被敲4支安打另有6次三振，數據上超過龍隊先發投手徐若熙的5局被敲6支安打、失3分。

魏碩成表示，前面幾局太想投到特定位置，因為想嘗試一些策略，但結果跟想的不同，後面就改變想法，今年雖然從二軍出發，但也剛好有想嘗試的東西，有很多教練給了自己幫助。

魏碩成也特別感謝今天搭配的捕手高宇杰，「今天就是相信他，完全相信、100%（英文）。」過程中很少搖頭，「應該一次而已，那是因為我看不懂，他比太快了。」

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