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中職／余德龍笑說二三游加起來108歲 逮中王鏡銘失投滑球建功

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
余德龍9局下揮出再見安打，本季首次獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供
余德龍9局下揮出再見安打，本季首次獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場一路僵持到9局下，猿隊37歲老將余德龍揮出再見安打，以2：1擊敗獅隊，本季首次獲選單場MVP，他說：「當時想法就是把球打得扎實，對方投手失投。」

兩隊打完8局1：1平手，9局下獅隊第3任投手王鏡銘登板，被林智平、林泓育連續揮出安打，張閔勛犧牲觸擊推進二、三壘，余德龍再見一擊為猿隊打下江山。

這是余德龍生涯14年第5支再見安打，幫助猿隊3連勝，和排名第1的獅隊勝差拉近到2.5場；他表示，當獅隊趨前防守，想辦法把球打到外野，覺得有點幸運，「打到滑球，這球不該是失投球。」

林智平今天4打數2安打，林子偉4支1，兩人各跑回1分，余德龍笑說：「我們二、三、游加起來108歲，較有經驗，知道要幹嘛。」

林智平、余德龍、林子偉分別是40、37、31歲，余德龍表示，林智平最資深，是全隊精神支柱，有問題都會問他，明天再戰獅隊就是把自己做好，學長可以，學弟一定可以。

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林智平 余德龍

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