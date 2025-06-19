中職／高宇杰當起爆劑！兄弟擊沉徐若熙 終止3連敗

中信兄弟隊打線今天再次攻克「龍之子」徐若熙，從他先發的5局中打下3分，兄弟先發投手魏碩成也繳出5局無失分的好投，最終以5：1拿下勝利，然而終止三連敗背後卻有烏雲飄來，游擊手江坤宇跑壘扭到左腳提前退場。

徐若熙前一場對兄弟先發5.1局掉5分，今天兄弟在3局上靠著高宇杰一壘安打、岳政華二壘安打先馳得點；5局上又是高宇杰、宋晟睿接連敲安，二三壘有人時先靠暴投得分，2出局後被江坤宇敲出內野安打，得到第3分。

捕手高宇杰全場4打數3安打，前2支安打都成為攻勢起爆劑，成為該局第一個敲出安打的打者，各跑回1分，個人本季第2次的猛打賞。

徐若熙投完5局退場，追平本季先發最短局數，用球數81球，被敲6支安打，另有5次三振、沒有保送，防禦率上升到1.82。

魏碩成則是繳出本季代表作，首局雖然安打加上2次保送出現滿壘，但三個出局數都用三振抓下，沒有失分，隨後越投越穩，投完5局用87球，被敲4支安打無失分，另有6次三振、2次四壞，生涯上一次投滿5局無失分已經是去年4月21日對台鋼雄鷹7局無失分。

兄弟在6局上、7局上各追加1分，然而7局上的得分伴隨傷情，江坤宇跑敲出滾地球跑往一壘時，被投手王維中傳歪的球打到右腳後，跑過一壘重心不穩左腳踝扭到退場休息，球團回報，詳細傷勢要等明天檢查後才會明朗。 中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者蘇健忠／攝影

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