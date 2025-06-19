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中職／猿隊余德龍再見安打 落後獅隊勝差拉近到2.5場

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
余德龍揮出再見安打，成為樂天桃猿隊贏球功臣。圖／樂天桃猿隊提供
余德龍揮出再見安打，成為樂天桃猿隊贏球功臣。圖／樂天桃猿隊提供

統一獅隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，雙方一路形成拉鋸戰，9局下余德龍揮出再見安打，幫助猿隊2：1獲勝；獅隊上半季排名仍居第1，猿隊排名還是第3，落後勝差拉近到2.5場。

兩隊前3局掛零，猿隊4局下展開首波攻勢，林子偉揮出安打、盜上二壘，再靠林泓育安打攻下全場第1分。

獅隊6局上2出局後，潘傑楷安打再盜上二壘，林子豪適時安打追平比數。

兩隊洋投威能帝、布雷克形成投手戰，都有優質表現，一路形成僵持局面；布雷克先發7局，被揮出5支安打、失1分，威能帝更是投到8局結束，被揮出7支安打，飆出8次三振，同樣失1分無關勝敗。

接下來牛棚決定勝敗，8局下高塩將樹連續解決猿隊3名打者，朱承洋9局上也讓獅隊3上3下；9局下王鏡銘被林智平、林泓育連續揮出安打，張閔勛犧牲觸擊推進二、三壘，接著余德龍再出再見安打，成為贏球大功臣。

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樂天桃猿 布雷克

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