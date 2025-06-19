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中職／糟！江坤宇左腳「翻船」退場 球團回報傷情

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊江坤宇跑壘時扭到左腳踝。圖／取自CPBL TV
中信兄弟隊江坤宇跑壘時扭到左腳踝。圖／取自CPBL TV

中信兄弟隊主力游擊手江坤宇今天意外退場，他在7局上跑往一壘時先被回傳球打到右腿，接著左腳踝拐到一下，在隊友攙扶下退場休息，由張仁瑋代跑。

江坤宇今天賽前累積53場出賽，與宋晟睿是隊內唯二全勤球員，然而7局上出現意外，江坤宇敲出滾地球後跑往一壘，投手王維中傳歪，球一個彈跳後打到江坤宇的右腿，他也在踏過一壘壘包後腳步不穩，左腳踝「翻船」扭了一下，隨後跌倒在地。

江坤宇最後在左右各一人攙扶下退場，球團回報，江坤宇左腳踝扭到，詳細情況要等明天檢查後才會明朗，右腿被丟到的部位沒有大礙。

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江坤宇 宋晟睿 中信兄弟

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