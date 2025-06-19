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中職／遇到剋星兄弟…徐若熙5局失3分、對戰防禦率飆升4.70
味全龍隊「龍之子」徐若熙今天遇到「剋星」中信兄弟隊，先發僅5局就退場，被敲6支安打、丟掉3分，退場時球隊以0：3落後，兄弟先發投手魏碩成投滿5局沒有失分。
徐若熙即將取得旅外自由球員資格，本季登板都有球探到場，今天據了解美職、日職各一支傳統名門球隊到場，但其他球隊仍透過電視轉播鎖定他的表現。
徐若熙首局投出三上三下，第2局雖然開局被許基宏敲出二壘安打，但連抓3個出局數凍結壘包；然而3局上卻因為高宇杰一壘安打、岳政華二壘安打先丟分。
4局上投出三上三下的徐若熙在5局上遇到亂流，1出局後被高宇杰、宋晟睿接連敲安，二三壘有人時因暴投送分，2出局後又被江坤宇敲出內野安打，丟掉此戰第3分。
6局上龍隊由郭郁政接替投球，徐若熙留下5局先發追平本季最短局數，投81球被敲6支安打，另有5次三振、沒有保送，防禦率上升到1.82。
徐若熙本季另一次僅投5局退場也是對上兄弟，在4月26日，當時僅被敲1支安打另有8次三振、無失分；不過6月1日再遇兄弟卻是5.1局被敲4支安打丟掉5分，加上今天這場，本季對戰兄弟的防禦率高達4.70；徐若熙本季對富邦悍將、台鋼雄鷹各1場皆無責失、對樂天桃猿隊3場防禦率1.04。
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