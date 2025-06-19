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日職／火腿投手北山亘基殘念 差點無安打比賽仍完投勝巨人
日本火腿隊投手北山亘基，今天在交流賽對巨人隊之戰差點演出無安打比賽，投到9局下1出局才破功，被巨人捕手大城卓三轟出陽春砲，終場仍以4：1完投勝。
北山亘基在東京巨蛋登板，前6局都讓巨人3上3下，7局下2出局保送巨人3棒泉口友汰，開賽連續解決20人次才被上壘。
他在第8局又讓巨人3上3下，9局下1出局後面對大城卓三，球數2好1壞後，投出139公里指叉球被轟成右外野方向全壘打，無緣成為日本職棒史上第91位投出無安打比賽的球員。
日職過去共有90名投手締造無安打比賽紀錄，中央聯盟55人、太平洋聯盟35人。
北山亘基解決接下來兩名打者，用122球完成9局任務，全場投出5次三振，演出1安打完投勝；這是北山亘基本季第3場、生涯第4場完投（1場完封），戰績5勝2敗、防禦率1.15。
火腿連贏3個系列賽，目前戰績38勝2和26敗，繼續在洋聯排名第1，交流賽出賽15場打出9勝6敗；反觀巨人在交流賽4勝1和9敗，今天輸球後，戰績掉到32勝2和33敗，勝率不到5成，在央聯仍居第4。
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