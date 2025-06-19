中職／雄鷹拜訪林家正等旅美台將 遞選秀邀請收到回覆

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林家正。報系資料照
林家正。報系資料照

中華職棒季中選秀會今天報名截止，只有黃暐傑一位旅外球員報名，手握狀元籤的台鋼雄鷹隊透露，6月初曾赴美拜訪林家正、劉致榮鄧愷威等旅外選手，但現階段都希望留在美國發展，球團也給予祝福。

雄鷹球團發表新聞稿如下：

六月初，台鋼雄鷹球團由楊士霈副領隊帶領球探部王梓安、國際部張家福赴美國，陸續與林家正、劉致榮、鄧愷威等幾位旅外選手會面，當面了解這幾位旅外選手現在的狀況，並且親自邀請他們返國參加選秀。

期間也看到林家正與鄧愷威的實戰比賽，並透過旅美球探實際觀察劉致榮Live BP的狀況，除了贈送高雄在地名產給予選手，也嘉勉選手未來不論是旅美生涯或其他選擇，都送上台鋼雄鷹球團的關心與問候。

上週後球團陸續接到幾位旅外選手回覆，表達現階段仍希望繼續留在美國發展的想法。球團也給予祝福，並希望幾位旅外選手們能夠在接下來的季賽順利健康，為台灣選手爭光。

一行3人另於球賽空檔，當日往返德州與亞利桑那兩州，實際參觀Drive line 運科中心，期待此行能為日後雄鷹振翅奠下更加雄厚的基礎。

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鄧愷威 台鋼雄鷹 劉致榮

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