中職／猿全力阻擋獅封王之路 古久保坦言「雙陳」出賽機會低

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，兩位重要後援投手陳冠宇、陳柏豪應該不會出賽，總教練古久保健二賽前表示，兩人都已連續兩天登板，再上場可能性不高。

猿隊本周連打6場比賽，今天是第3天，古久保說：「陳冠宇、陳柏豪仍有機會上場，但機會很低，至於代班終結者人選，現在不能講。」

猿隊最近2連勝，目前27勝23敗排名第3，落後榜首統一獅隊3.5場勝差，之前對戰9場3勝6敗，還有3次交手機會，今、明天在主場2連戰一定要想辦法拉近距離，才能保住爭冠機會。

猿隊今天賽前異動球員名單，後援投手王志煊下放二軍，由劉昱言取代；古久保表示，王志煊之前有些疲勞，狀態不是很好，希望他不要更嚴重，必須趕快換人。

古久保認為， 王志煊從去年世界12強棒球賽投到現在，未充分休息累積很多疲勞。

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