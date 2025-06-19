中職／捕手拉警報靠選秀補強？平野惠一想看其他隊答案

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊在17日將林吳晉瑋下放二軍、拉上林志綱，爭冠關鍵期一軍捕手剩下高宇杰、陳統恩，總教練平野惠一解釋，這顯現球隊需要加強的地方，至於是否代表選秀策略？平野微微一笑說：「無法透露呢。」

林吳晉瑋因鉤狀骨骨折，近期將接受手術，預計將要休養3個月，也衝擊到兄弟捕手戰力，一軍剩下兩位正職捕手，陳統恩一軍生涯目前僅守過2場，林志綱是備位的可能第三人。

平野惠一坦言，高宇杰的身體狀況也不到百分百，一直有在思考下一位捕手是誰，原本林吳是2號，在他受傷之後，陳統恩現在是有機會，「目前先拉上志綱，如果小高真的不能出賽的時候，會再從二軍找人。」

平野惠一表示，球團遇到這樣狀況，會有兩種思考，一是危機感、一是其他球員的機會，而這樣無法完整戰力應對的狀況，「顯現出球隊需要加強的地方。」

被問到這是否代表捕手會是選秀重點？平野惠一只能先保密，並笑說：「我也希望其他球隊可以跟我說啊。」兄弟在今年季中選秀順位排在第六，只能被動選擇。

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