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中職／李博登本周開箱有譜 平野惠一談張志豪下二軍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊新洋投李博登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋投李博登。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天進行球員異動，張志豪、盧孟揚下二軍，拉上王政順及今天先發的魏碩成，總教練平野惠一期待張志豪到二軍能夠將狀況調整好，並透露新洋投李博登有機會本周就「開箱」先發。

張志豪近期打擊低迷，連4場、合計15打數沒敲安，打擊率跌破2成，平野惠一表示，下二軍是讓張志豪調整一下，「調整好了再上來，本人也知道這個狀況，他是很有責任感的選手，相信他會很快回來。」今天兄弟第一棒改由岳政華擔任。

兄弟近期延攬李博登、黃勝一左一右兩位洋投，其中李博登已經登記為合約所屬，並在昨日進牛棚練投，平野惠一表示，如果一切順利的話，李博登有機會在本周登板，實際投球特質則要等上場了才會知道。

兄弟目前登錄洋將為羅戈、黃博多、德保拉和勝騎士已經滿編，不過勝騎士因肩傷下二軍歸期未定，若屆時需要登錄李博登，平野惠一坦言，「目前勝騎士（註銷）的可能性最高。」

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張志豪 平野惠一 勝騎士

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