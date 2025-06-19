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中職／獅隊封王贏球場次還不夠？林岳平分析情勢不敢大意

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
統一獅隊上半季排名第1，總教練林岳平完全不敢大意。記者藍宗標／攝影
統一獅隊上半季排名第1，總教練林岳平完全不敢大意。記者藍宗標／攝影

中職上半季賽事接近尾聲，統一獅隊目前31勝20敗排名第1，也是唯一勝率超過6成的球隊，成為最有機會奪下季冠軍的球隊，總教練林岳平一點也不敢大意，他說：「不只對樂天，每場比賽都很關鍵。」

獅隊今、明天在桃園球場對決樂天桃猿隊，21、22日再到天母球場和味全龍隊進行2連戰，林岳平強調全力贏球就對了，重點不是對戰關係，而是追求勝場。

獅隊目前領先排名第2的中信兄弟隊3場勝差，兩隊上半季不再交手；獅隊對猿、龍分別是6勝3敗、6勝4敗，對台鋼雄鷹、富邦悍將隊都是8勝2敗，林岳平表示，上半季剩9場比賽，都要想辦法贏球。

由於兄弟、猿、龍戰績互咬，3隊想要爭取季冠軍，對戰完全沒有放鬆本錢，目前情勢對獅隊有利，但林岳平態度相當謹慎，他說：「對手是誰不重要，而是一定要達到贏球場次，想拿到季冠軍的勝場數還沒到。」

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樂天桃猿 林岳平 台鋼雄鷹

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