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中職／大聯盟過來人看黃暐傑 林子偉評價球質相當不錯

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導

前旅美投手黃暐傑確定參加今年中職選秀會，成為唯一海歸球員，同樣擁有大聯盟經驗的樂天桃猿隊野手林子偉表示，有看過黃暐傑投球，球質相當不錯，年紀31歲也還OK。

今年選秀會將於6月30日進行，今天是報名截止日，黃暐傑最後一刻決定投入，是否會在選秀首輪被挑中，成為球迷矚目的焦點。

黃暐傑曾在2019年登上遊騎兵隊大聯盟，以後援身分出賽4場，合計5.2局失5分（2分自責），未有勝敗、防禦率3.18。

林子偉過去擁有5年大聯盟資歷，在紅襪、雙城隊一共出賽102場，也是2023年中職選秀狀元；今天在桃園球場談到黃暐傑投入中職選秀一事，他說：「黃暐傑是不錯的投手，恭喜他。」

林子偉表示，在美國沒有碰過黃暐傑，他在最近2、3年受傷，因此很辛苦，不太清楚他的現況，希望一切順利。

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黃暐傑 林子偉 中職選秀

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