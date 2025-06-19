中職／林岳平談爭王關鍵時刻 林安可、陳傑憲絕不能下二軍

統一獅隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行2連戰首戰，獅隊總教練林岳平賽前談到林安可、陳傑憲的現況，他說：「林安可以代打為主，陳傑憲也會在後半場再出發。」

獅隊前天在新莊球場不敵富邦悍將隊，兩大主將都未先發，林安可代打、陳傑憲代守，兩人今天一樣先在場邊待命。

林岳平完全沒有讓陳傑憲、林安可下放二軍的想法，他說：「如果現在下放，上半季就沒機會了，還有9場比賽要拚。」

陳傑憲手部不適、林安可大腿緊繃，目前先發出賽都受到影響，林岳平說：「林安可的狀況還不是很篤定，仍以代打為主，如果安排先發，受傷機率高。」

至於陳傑憲的部分，林岳平表示，他的練習強度還不是很高，今天加入團隊練球，比賽後半段再看狀況出發。

獅隊目前是上半季龍頭，領先排名第2的中信兄弟隊3場勝差，林岳平表示，如果基於球隊需要，硬要陳傑憲、林安可上場，可能會造成重大傷害，兩人何時可以恢復正常出賽，必須每天觀察。

他說：「陳傑憲、林安可的狀況雖未到百分之百，但可發揮個人特色幫助球隊。」

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