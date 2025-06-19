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中職／徐若熙投一休五？葉君璋：有考慮、不刻意
味全龍隊今天推出徐若熙登板先發，這是他本季第4次投一休六登板，總教練葉君璋透露，在可能的情況下盡量讓徐若熙保持一周登板一次的節奏，「也有考慮讓他投一休五」。
徐若熙今年登板間隔基本上以投一休六為原則，葉君璋表示，有時遇到下雨延賽、賽程安排上，可能會有影響，但接下來有考慮讓他投一休五，「會找機會，但不會刻意，因為現在先發人手充裕，要刻意休五也滿難的。」
龍隊目前上半季戰績排名第四，但與統一獅隊勝差4.5場尚未到「絕望」，葉君璋指出，平衡球隊戰績、陣容調整這兩件事，是一直以來都在做的，不會刻意去想戰績跟放眼下半季的差異。
「像是牛棚目前成績不錯，但怎麼讓他們變得更完整。」葉君璋說：「不會刻意針對下半季去安排，艾璞樂（調往牛棚）就是這樣，為了牛棚的完整。」
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