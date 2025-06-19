中職／初步掌握黃暐傑近況 葉君璋點出選秀首輪方向

前旅美投手黃暐傑投身今年中華職棒選秀，成為唯一旅外代表，味全龍隊總教練葉君璋過去曾透露對黃暐傑有好印象，對於他的近況只有大概掌握，選秀傾向仍要與球探、球團討論，但有一個原則「誰能力好就選誰」。

黃暐傑從2015年開始旅美，陸續效力響尾蛇、遊騎兵、巨人、海盜等隊，2019年曾升上遊騎兵大聯盟，然而之後遇到疫情上場機會縮水，2023年進行右手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John），去年8月因肌腱撕裂再度動手術，之後遭海盜釋出。

近期黃暐傑已恢復牛棚練投，並在決定報名今年中職季中選秀，葉君璋表示，黃暐傑在去年動了第二次手術，目前還在復健，「知道他還不到百分百的狀況，開刀到現在也快一年，這是一個基準，大概知道有這個情況。」

龍隊在今年選秀順位排名第三，前面還有台鋼雄鷹、富邦悍將在，葉總坦言目前選秀沒有特別鎖定哪個位置，「現在一軍無論投手、野手都還可以，所以選能力好的。」

說「能力」不說「潛力」是因為該名詞感覺特指年輕選手，葉君璋表示，球隊到現在選秀也已經要第7次，「來到留強汰弱的時間點，所以不會特別想位置，就看能力。」

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