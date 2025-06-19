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中職／李珠珢淚灑球場消息傳回韓國 韓網：沒有職業意識
富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢日前淚灑球場，令許多台灣球迷感到心疼。不過消息傳回韓國論壇，有韓網友認為，李珠珢的行為缺乏職業意識。
悍將第一時間回應李珠珢落淚原因是睫毛倒插，後來改說是身體不適，網友們則猜測與她日前在台北大巨蛋穿起亞虎隊球衣，引發LG雙子隊球迷不滿有關。
富邦育樂昨天發聲明再次強調李珠珢身體不適並表示，「對於外界的各種討論與揣測，更希望大家對珠珢及所有辛苦的悍將應援團隊成員，能多一份體諒與尊重。再次感謝所有關心珠珢的粉絲及球迷，也請大家給予更多正面的鼓勵，謝謝。」
消息傳回韓網FMKorea引發熱議，瀏覽量已破30萬，韓國網友們紛紛表示，「上班哭有點不妥」、「沒職業意識啊」、「為什麼在台上哭，氣氛怪怪的」、「本來是提振士氣的工作，結果卻讓氣氛變低落」、「工作時為什麼哭？結束後再哭吧」。
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