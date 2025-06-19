中職／選秀會有旅外回歸了！經紀公司證實黃暐傑已報名

中職今年新人選拔會的報名已在今天中午截止，根據經紀公司證實，有美國職棒大聯盟資歷的投手黃暐傑確定報名選秀，為今年首名確定參加中職季中選秀的旅外資歷選手。

中華職棒今年新人選拔會將於6月30日登場，報名至今天中午12時截止，由於今年開放報名以來一直沒有旅外選手表態參加，被稱為「選秀小年」。

不過31歲投手黃暐傑考慮到最後一刻，他的經紀公司今天證實，黃暐傑已完成報名中職季中選秀。黃暐傑從2015年開始陸續效力過美職亞利桑那響尾蛇隊、德州遊騎兵隊、舊金山巨人隊、匹茲堡海盜隊，其中在2019年被遊騎兵隊升上大聯盟，成為台灣第15名登上大聯盟舞台的球員。

黃暐傑在2023年因右手肘不適完成韌帶置換手術（Tommy John），去年8月因肌腱撕裂再度動手術，之後遭海盜隊釋出。不過近期黃暐傑已恢復牛棚練投，並在今天決定報名中職季中選秀。

黃暐傑2019年在大聯盟共出賽4場、投5.2局，防禦率3.18；小聯盟通算出賽152場含47場先發，拿下24勝14敗、19次中繼成功、2次救援成功，防禦率3.49。

今年選秀會台鋼雄鷹擁有狀元籤，接著依序為富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟。

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