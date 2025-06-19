經典賽／鐵捕莫里納續掌波多黎各兵符 與林多攜手拚冠
大聯盟傳奇鐵捕莫里納（Yadier Molina）將再次擔任世界棒球經典賽波多黎各隊總教練，波多黎各棒球聯盟宣布這項消息，他也將與隊長林多（Francisco Lindor）再次攜手力拚隊史首座冠軍。
莫里納是9屆金手套獎得主、10次入選明星賽，生涯自2004年大聯盟初登場起連續19年都效力紅雀隊，手握兩枚世界大賽冠軍戒指，同時被認為是歷來最佳防守捕手之一。
莫里納在前四屆經典賽以球員身分出戰，2013年與2017年，莫里納分別作為主力成員幫助波多黎各奪得亞軍，分別敗給多明尼加與美國，2023年則接任總教練，帶領波多黎各隊打進八強，但以1分差不敵墨西哥止步。
2026年經典賽波多黎各與加拿大、古巴、哥倫比亞和巴拿馬同處A組，A組賽事將在波多黎各聖胡安的席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）舉行。
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