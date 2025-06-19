林靖凱傷後發文 籲球迷別罵陳韻文

統一獅隊正在爭取上半季冠軍，當家二壘手林靖凱因左膝半月板破裂開刀治療，今年賽季提前報銷，卻有球迷因此遷怒到投手陳韻文身上，林靖凱昨天發文暖心呼籲，希望球迷停止批評行為，一起為獅隊加油。

林靖凱是在十四日對中信兄弟隊之戰第九局守備時傷退，前天開刀後推估復健時間六個月，今年賽季提前結束，加上去年五月也曾因左膝前十字韌帶斷裂提前報銷，讓不少球迷感到惋惜。

然而有球迷怪罪九局上陳韻文失分，才導致林靖凱後續守備時受傷，林靖凱透過社群媒體呼籲：「這幾天收到很多鼓勵，謝謝大家，但同時也看到有球迷批評韻文，請大家停止這樣的行為。」

林靖凱表示，沒人想要看到自己的戰友受傷，在開完刀後，陳韻文也第一時間打來關心，他一直很努力為球隊貢獻，希望大家可以繼續支持球員、支持獅隊，自己也會努力回到場上，一定會有好結果。

獅隊目前戰績卅一勝廿敗仍居上半季第一，雖然排名第二的中信兄弟隊緊追在後，不過兩隊上半季對戰已全數結束，獅隊仍有機會自力封王。

樂天桃猿隊排名第三，與獅隊還有三場對戰，仍有機會扮演攪局者；今起兩隊將在桃園球場進行二連戰，獅隊首戰派出布雷克登板先發，猿隊威能帝應戰，生涯對戰獅隊七場先發投出四連勝、防禦率二點二○。

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