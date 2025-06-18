中職／林智平關鍵安打助猿 兄弟要追獅卻苦吞3連敗

樂天桃猿隊今晚靠著林智平單場3安猛打並打回超前的2分打點，以4：2擊敗中信兄弟隊，拉近兩隊勝差外，也繼續逼迫龍頭統一獅隊無法點亮魔術數字，兄弟則在追擊獅隊的關鍵時刻吞下3連敗。

兄弟今天在3局下趁著霸鉧德不穩，1出局後岳政華敲安，接著宋晟睿一棒掃出中外野三壘安打，先馳得點，接著靠許基宏滾地球推進跑回第2分。

然而4局上猿隊反擊，林泓育敲出斷棒的德州安打，1出局後余德龍敲出的三壘線邊滾地球，眼見要滾出界外又滾回來形成安打，黃博多雖靠三振抓到第2個出局數，但接下來卻被成晉、林政華連敲兩安，丟掉2分讓比賽回到原點。

陳冠穎在6局上登板接替用球數偏多的黃博多，雖然抓到2出局，但也被敲2支安打中間夾著一次保送，留下滿壘退場，林智平從接替的蔡齊哲手中敲出適時安打，一棒2分打點超前比數為4：2。

猿隊先發投手霸鉧德5局就投103球，被敲6支安打失2分，拿下勝投；兄弟先發投手黃博多同樣5局被失2分，不過無關勝敗。

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