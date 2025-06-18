中職／籲球迷停止攻擊陳韻文！林靖凱：他第一時間打來關心

統一獅隊守護神陳韻文上周六面對中信兄弟隊，第9局被詹子賢敲3分砲追平，當家二壘手林靖凱則在延長賽時受傷，因此賽後許多球迷責怪陳韻文。昨天獅隊證實林靖凱因左膝半月板破裂整季報銷，今天林靖凱透過社群平台呼籲球迷別攻擊陳韻文。

林靖凱發文寫道，「這幾天收到很多鼓勵謝謝大家，但同時也看到有球迷批評韻文，請大家停止這樣的行為。」

林靖凱強調，「沒有人想要看到自己的戰友受傷，在開完刀後他也第一時間打來關心，他一直很努力為球隊貢獻，希望大家可以繼續支持球員、支持統一獅，我也會努力回到場上，一定會有好結果的。」

林靖凱去年5月曾遭遇左膝重大傷勢，前十字韌帶斷裂進行手術，但當時傷處為膝蓋內側，這次為外側，並非舊傷。林靖凱今年重返球場後逐漸找回身手，出賽37場，敲出2轟，打擊率0.275。

陳韻文今年出賽21場，9次救援成功，3次救援失敗，戰績4勝0敗，防禦率2.70，每局被上壘率是不理想的1.50。獅隊總教練林岳平昨天表示，陳韻文定位不會變，但如果有狀況，今年在牛棚表現穩定的髙塩將樹是不二人選。

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