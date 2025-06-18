日職／重返先發！孫易磊二軍2局6上6下 飆8顆151公里速球

日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊下放二軍後重返先發，今天面對西武二軍2局、6上6下無失分，展現出與原本在二軍時該有的宰制力。

孫易磊在5月22日從育成選手升格為支配下選手（正式球員），在一軍中繼身分出賽7場，累積1次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.57，並在6月11日下放回到二軍。

當時投手教練加藤武治解釋，孫易磊下放二軍是因為已經在一軍舞台累積足夠經驗，該回到二軍進一步鍛鍊，希望運用一軍經驗持續成長，「有些課題，只有在一軍上場後才會明白，這次的下放，就是希望他能針對那些課題加以改善。」

孫易磊回到二軍後的首次出賽，就回到先發身分，連續解決6名西武隊二軍打者後退場休息，有3次三振，沒有被敲安、沒有保送，防禦率下降到1.26，總計投34球，最快球速151公里，共有8球來到這個數字。

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