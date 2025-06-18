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中職／李珠珢落淚與穿起亞虎球衣有關？富邦育樂回應了
富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢昨天「淚灑球場」，惹球迷們心疼。儘管球團昨天說原因是身體不適，但有網友推測，真實原因是日前穿上韓職起亞虎隊球衣，引發韓職LG雙子隊球迷不滿。對此，富邦育樂今天再度發聲明。
有粉絲凌晨在Thread發文鼓勵李珠珢，「希望能讓一個年輕孩子好好的做她喜歡做的事。」釣出李珠珢本人回應：「非常感謝，非常抱歉，非常愛你們。」
對於李珠珢落淚一事，富邦育樂18日再度發聲明：「昨晚珠珢應援時身體略不適，但仍盡力應援陪伴粉絲到最後，感謝大家對珠珢的關心，今天已結束此次應援行程返國休息。 昨深夜珠珢也親自回覆粉絲表達感謝。」
針對外界猜測與穿上韓職起亞虎隊球衣爭議有關，富邦育樂表示，「對於外界的各種討論與揣測，更希望大家對珠珢及所有辛苦的悍將應援團隊成員，能多一份體諒與尊重。再次感謝所有關心珠珢的粉絲及球迷，也請大家給予更多正面的鼓勵，謝謝。」
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