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MiLB／李灝宇閃觸身球後敲本季第5轟 3安猛打加演第9盜
老虎隊3A台灣好手李灝宇今天成功閃掉觸身球，隨後轟出個人本季第5發全壘打，全場6打數3安打、2打點，而老虎隊3A一路打到延長賽11局才以9：8擊敗雙城隊3A。
李灝宇6月5日才遭到頭部觸身球，今天1局上首打席就在1好球後碰到兩顆近身壞球，其中一球十分靠近上半身，好在李灝宇扭身成功閃避，下一顆94.5哩的偏高速球就直接掃出中外野全壘打牆，擊球初速109.1哩、飛行距離409呎、擊球仰角21度。
作為第一棒的李灝宇這一轟幫助球隊先馳得點，接著在2局上敲出高飛球、4局上滾地球、6局上高飛球出局，直到8局上才又敲出安打，並演出盜壘成功。
只不過兩隊數度互換領先，9局打完雙方以7：7戰平，10局上1出局二壘有人時輪到李灝宇，他以三壘打突破僵局，然而球隊後續沒能追加分數，10局下雙城隊也攻下1分追平；直到11局上蔣恩（Jace Jung）的安打幫助老虎隊3A此役第5度領先，才終於鎖住勝利。
李灝宇今天總計敲出3支安打，終結前兩場未敲安，而打擊率也上升到2成63，跑回本季第9盜，距離連4季雙位數盜壘只差1步。
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