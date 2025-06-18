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中職／李珠珢「淚灑球場」惹粉絲心疼 發13字中文道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。記者余承翰／攝影
李珠珢。記者余承翰／攝影

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢昨天在球場上落淚，引發球迷關注，球團回應原因是身體不適，李珠珢也在社群媒體向球迷道歉。

李珠珢上周結束台北大巨蛋四天應援，今天回到新莊球場票房仍開紅盤，平日吸引8597人進場。

不過有球迷發現李珠珢淚灑球場，畫面惹人心疼。據《中時新聞網》報導，富邦育樂回應：「李珠珢今天身體有些不適，不過仍想在應援台上與大家一起應援，感謝大家的關心。」

儘管球團已針對此事回應，但相關話題仍在網路上發酵，有網友在Threads上用韓文鼓勵她，「無論發生什麼事，我們永遠都在你身邊。不要太勉強自己，一定要好好休息，你真的是最棒的人，一切都會越來越好。」

李珠珢也用13字中文回應該貼文：「非常感謝，非常抱歉，非常愛你們。」

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李珠珢 啦啦隊

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