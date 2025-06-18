甲子園2025台灣日登場 交長陳世凱：持續推動台日多元交流

交通部觀光署攜手台灣虎航（6757）、阪神電鐵及阪神虎球團於6月17日，在日本阪神甲子園球場盛大舉辦「第7屆台灣日」活動。交通部長陳世凱親自出席此次台灣日活動，擔任開球嘉賓。他指出，交通部將持續支持觀光署推動台日多元交流，特別是在運動觀光、學生交流、修學旅行與地方合作方面，建立更緊密夥伴關係。當日並特地購買阪神虎Hello Kitty布偶作為紀念，也象徵此次友好行程的溫馨回憶。

觀光署指出，透過熱血棒球賽事結合觀光推廣，成功吸引關西地區大量民眾參與與關注，持續深化台日觀光交流。本次活動特別由阪神電鐵久須社長誠摯邀請陳世凱親臨出席並擔任開球嘉賓，與觀光署長周永暉、台灣虎航董事長黃世惠及旅日棒球名將蕭一傑共同參與開球儀式。現場亦邀請中華職棒啦啦隊演出，將台灣熱情與活力注入甲子園球場，充分展現台灣友善、多元的觀光形象。

此次活動為交通部觀光署大阪辦事處耕耘十年有成的重要成果，今年適逢阪神虎球團創團90周年與2025年大阪世界博覽會舉辦期間，觀光署選定人氣對戰賽事進行推廣，於球場設置台灣觀光主題展攤，提供旅遊資訊並舉辦「遊台灣金福氣」抽獎、有獎徵答及社群打卡等活動，吸引眾多球迷踴躍參與，現場氣氛熱烈。

陳世凱親自出席此次台灣日活動，除擔任開球嘉賓，也積極參與展攤互動，體現我國對日本市場推廣的高度重視。他表示，甲子園是許多棒球愛好者心中的夢想舞台，不僅見證過KANO嘉農隊感動人心的歷史，也象徵台日間長久的文化連結。他亦藉由活動向現場貴賓與球迷發出誠摯邀請，親身走訪台灣，體驗都市與自然共存、歷史與創新交織的旅遊魅力。

他進一步指出，交通部將持續支持觀光署推動台日多元交流，特別是在運動觀光、學生交流、修學旅行與地方合作方面，建立更緊密夥伴關係。當日並特地購買阪神虎Hello Kitty布偶作為紀念，也象徵此次友好行程的溫馨回憶。

阪神電鐵為觀光署長期合作夥伴，今年2月首次應邀參與「2025台灣燈會在桃園」展出，深獲好評。本次活動亦於主要車站與列車車廂內設置宣傳海報，並同步推廣神戶—台中、桃園航班資訊，提供關西地區旅客更便利的赴台選擇。今年2月，久須社長亦率團拜會交通部，就觀光合作進行意見交流，奠定此次活動良好合作基礎。

活動期間，陳世凱亦前往台灣觀光展攤與球迷互動，肯定觀光署團隊的努力，並表示政府將持續加強在日推廣力道，深化市場分眾行銷。因應暑期旅遊旺季，觀光署規劃以修學旅行、郵輪觀光、高端旅遊、親子與美食主題進行推廣，並與日本旅行業協會合作辦理「野柳石光・夜訪女王」、「千人放天燈」等特色活動；另「台灣鐵道觀光攝影展」亦正於日本巡迴展出。備受歡迎的「遊台灣金福氣」抽獎活動則延長至9月30日，持續吸引訪台旅客。

交通部與阪神電鐵雙方亦於本次交流中達成共識，將進一步推動台日運動觀光合作，攜手提升雙邊觀光能見度與吸引力，促進更多實質交流與觀光發展。

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