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中職／雄鷹4轟、張肇元再見安 延長賽氣走兄弟還讓悍將鎖定爐主

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
顏郁軒生涯初登板，首打席搞定首安打、首打點，第二打席再敲首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
顏郁軒生涯初登板，首打席搞定首安打、首打點，第二打席再敲首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天上演煙火秀，靠4發全壘打與中信兄弟隊糾纏，兩軍打到延長賽靠張肇元的再見安打以7：6贏球。這一戰後也確認富邦悍將隊不可能超越雄鷹的戰績，悍將至少會並列上半季爐主，這已是悍將球團史第9次半季墊底。

雄鷹由洋投後勁先發，今天第一球還沒投出就遭遇考驗，他的白色釘鞋遭到中信兄弟隊總教練平野惠一提出質疑，這是因為根據中職規章所述，「球員所穿之釘鞋品牌不拘，顏色須一致（至少50%以上）。」違者處罰款1萬元，而後勁的白色釘鞋與其他隊友的黑色不同，因此遭到檢舉。

雄鷹陣營原先緊急出動麥克筆嘗試塗黑釘鞋，最終還是直接換上黑色為主的釘鞋出賽，雄鷹洋投艾速特還搗蛋將後勁換下的白色釘鞋掛在休息室，後勁經過這樁風波不受影響，首局仍演出三上三下，最終也繳出6局失2分優質先發。

魔鷹2局下陽春砲幫助雄鷹先馳得點，張肇元二壘打、顏郁軒一壘打串連再下一城。顏郁軒不僅在生涯初登場就入手首安、首打點，第二打席再敲陽春砲，首轟也搞定。

兩隊分數互有往來，在8局下魔鷹敲陽春砲、單場雙響砲後形成5：5，兄弟在延長10局上只拿下1分，雄鷹10局下雖出現王柏融的雙殺打，仍由張肇元在二、三壘有人時敲安終結戰線。

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魔鷹 後勁 中信兄弟

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