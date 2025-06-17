中職／李珠珢新莊城堡應援傳淚灑球場 球隊回應身體不適

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢，歡樂結束在台北大巨蛋四天應援之後，於今天又繼續在自家新莊主場參與應援，同時也吸引近8000餘人的票房；不過李珠珢在賽前表演之後，並未參加中場表演，後來還有人拍到李珠珢疑似淚灑球場，一時之間，不清楚出現什麼狀況。

據《中時新聞網》報導，球隊方面回應是，「李珠珢今天身體有些不適，不過仍想在應援台上與大家一起應援，感謝大家的關心。」

商品推薦