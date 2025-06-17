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影／魔力藍好投與申皓瑋強打 富邦悍將拿下一勝

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
富邦悍將申皓瑋跑回本壘得分。記者陳正興／攝影
富邦悍將申皓瑋跑回本壘得分。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天強壓龍頭統一獅隊，申皓瑋單場3安打、貢獻2分打點，包括一發陽春砲，率領悍將終場以4：1擊敗獅隊，魔力藍先發6.2局僅失1分，拿下本季第3勝。

魔力藍此役以連4打席飆K霸氣開局，直到第4局、兩出局後遭遇危機，獅隊出現連3棒安打串連，潘傑楷、胡金龍陳重廷合力打下第1分，也是魔力藍此役僅有的失分，以92球投6.2局被敲6安打、失1分，送出7次三振。

富邦悍將投手魔力藍。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手魔力藍。記者陳正興／攝影
富邦悍將申皓瑋（右）跑回本壘得分。記者陳正興／攝影
富邦悍將申皓瑋（右）跑回本壘得分。記者陳正興／攝影
統一獅打者林安可上場代打，遭到三振。記者陳正興／攝影
統一獅打者林安可上場代打，遭到三振。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手魔力藍。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手魔力藍。記者陳正興／攝影
統一獅陳傑憲下場守左外野。記者陳正興／攝影
統一獅陳傑憲下場守左外野。記者陳正興／攝影
富邦悍將申皓瑋（右後）拿下單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將申皓瑋（右後）拿下單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

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陳重廷 胡金龍

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