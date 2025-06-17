影／魔力藍好投與申皓瑋強打 富邦悍將拿下一勝

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢，歡樂結束在台北大巨蛋四天應援之後，於今天又繼續在自家新莊主場參與應援，同時也吸引近8000餘人的票房；不過李珠珢在賽前表演之後，並未參加中場表演，後來還有人拍到李珠珢疑似

2025-06-17 22:40