中職／張奕首奪救援成功 陳金鋒看悍將新守護神能力本來就很好
富邦悍將隊啟用張奕擔任終結者，今天成功把關3分領先，幫助悍將以4：1擊敗統一獅隊，張奕也入手生涯第一次救援成功，總教練陳金鋒認為，他的球威不錯，在一局內，對手打線比較難對他帶來傷害，「這樣的表現，是他本身能力就很好。」
張奕本季開季卡位先發輪值，但出賽7場只有1場優質內容，取得1勝6敗、防禦率7.60，隨後定位改朝中繼準備，上周開始擔任終結者出賽，13日面對龍隊救援失敗，15日為沒有救援條件的登場，1局無失分，今天則是把關3分領先演出三上三下，首度摘下救援成功。
陳金鋒指出，「他的球本身就不好打，一局來講，對他造成傷害可能比較沒有那麼大攻擊力，他的球威都很不錯，所以說這樣的表現是他本身能力就很好。」
被進一步問到曾峻岳歸隊後的定位是否會有調整，陳金鋒表示：「不一定，搞不好繼續維持，就看表現。」
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