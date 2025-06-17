快訊

中職／怎麼了？李珠珢新莊城堡應援傳淚灑球場 球隊回應曝內幕

俄烏戰爭難落幕？俄國安高層訪北韓 金正恩點頭「加派6千人」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／申皓瑋破低潮讓心慢一點 誇讚悍將年輕人有「打起來」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
申皓瑋獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影
申皓瑋獲選為單場MVP。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天以4：1擊敗統一獅隊，申皓瑋單場3安打、陽春砲獲選為單場MVP，賽後誇讚悍將的年輕人，「林澤彬、高捷打起來，讓我們打線慢慢越來越好。」

悍將上半季戰績居爐主，早早被排除在爭冠行列中，但球隊在近兩場展現咬前段班的競爭力，在上半季爭冠最後關頭扮演水鬼般的存在。

申皓瑋談到今天火燙的打擊表現，他表示，按照自己設定的策略去做，開轟的打席在上場前，范國宸告訴他既然領先就大膽、積極一點攻擊。

他也提到，前段時間雖有低潮，但讓自己的心臟慢一點、出棒多看球，身體節奏做好，慢慢就有好的效果，「慢慢一支安打、兩支安打打出來，信心就回來了。」

申皓瑋坦言，球隊上半季已經沒有機會，但比賽還是要用100%的態度，「馬上就要下半季了，要把自己不足趕快修正，記住好的東西，上場就是拿出最好表現，讓教練可以調度我們。」他也誇讚幾位年輕隊友，「阿彬打起來，讓我們打線慢慢越來越好，中心棒次繼續維持，加上幾個年輕人表現都不錯，打擊上就會比較順暢，我覺得阿彬很關鍵，啊！還有高捷。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

申皓瑋 富邦悍將

延伸閱讀

中職／申皓瑋猛打又開轟 悍將2連勝連克心魔猿獅

中職／張育成因傷缺陣期間 林澤彬鞏固悍將中線防區

中職／好痛！申皓瑋跑壘遇「蛋擊」 球團回報傷情

中職／沒有看錯！悍將0:3落後成功越獄 打爆獅隊終止對戰7連敗

相關新聞

中職／李珠珢新莊城堡應援傳淚灑球場 球隊回應身體不適

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢，歡樂結束在台北大巨蛋四天應援之後，於今天又繼續在自家新莊主場參與應援，同時也吸引近8000餘人的票房；不過李珠珢在賽前表演之後，並未參加中場表演，後來還有人拍到李珠珢疑似

中職／申皓瑋猛打又開轟 悍將2連勝連克心魔猿獅

富邦悍將隊今天強壓龍頭統一獅隊，申皓瑋單場3安打、貢獻2分打點，包括一發陽春砲，率領悍將終場以4：1擊敗獅隊，魔力藍先發...

中職／悍將主場中斷連6場破萬 周二吸8597人還是猛猛的

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰龍頭統一獅隊，雖是平日賽事，現場湧入8597人不俗票房，左外野仍有大批獅迷進駐，Fubon...

中職／林靖凱左膝半月板破裂動刀本季報銷 林岳平：命運的考驗

統一獅隊當家二壘手林靖凱因左膝傷勢降下二軍，總教練林岳平今天證實壞消息，林靖凱因左膝半月板破裂，已經在今天下午三點進手術...

中職／雄鷹4轟、張肇元再見安 延長賽氣走兄弟還讓悍將鎖定爐主

台鋼雄鷹隊今天上演煙火秀，靠4發全壘打與中信兄弟隊糾纏，兩軍打到延長賽靠張肇元的再見安打以7：6贏球。這一戰後也確認富邦...

中職／成晉敲致勝安率桃猿奪勝 賽後暖心替林靖凱打氣

中職樂天桃猿今天靠著成晉7局上關鍵致勝安打，終場以2比1氣走味全龍；今年擺脫傷勢困擾的成晉，賽後暖心替本季報銷的學弟林靖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。