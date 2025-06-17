中職／申皓瑋破低潮讓心慢一點 誇讚悍將年輕人有「打起來」

富邦悍將隊今天以4：1擊敗統一獅隊，申皓瑋單場3安打、陽春砲獲選為單場MVP，賽後誇讚悍將的年輕人，「林澤彬、高捷打起來，讓我們打線慢慢越來越好。」

悍將上半季戰績居爐主，早早被排除在爭冠行列中，但球隊在近兩場展現咬前段班的競爭力，在上半季爭冠最後關頭扮演水鬼般的存在。

申皓瑋談到今天火燙的打擊表現，他表示，按照自己設定的策略去做，開轟的打席在上場前，范國宸告訴他既然領先就大膽、積極一點攻擊。

他也提到，前段時間雖有低潮，但讓自己的心臟慢一點、出棒多看球，身體節奏做好，慢慢就有好的效果，「慢慢一支安打、兩支安打打出來，信心就回來了。」

申皓瑋坦言，球隊上半季已經沒有機會，但比賽還是要用100%的態度，「馬上就要下半季了，要把自己不足趕快修正，記住好的東西，上場就是拿出最好表現，讓教練可以調度我們。」他也誇讚幾位年輕隊友，「阿彬打起來，讓我們打線慢慢越來越好，中心棒次繼續維持，加上幾個年輕人表現都不錯，打擊上就會比較順暢，我覺得阿彬很關鍵，啊！還有高捷。」

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