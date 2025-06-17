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中職／魔力藍落差大原因在哪？陳金鋒坦言球隊給他的幫助不多
富邦悍將隊今天以4：1擊敗統一獅隊，洋投魔力藍先發6.2局失1分，拿下本季第3勝，今年投來頗多動盪，總教練陳金鋒坦言，「之前球隊的守備、攻擊確實比較沒有給他幫助。」導致他在投球時綁手綁腳，無法自在發揮。
魔力藍此役以連4打席飆K霸氣開局，直到第4局、兩出局後遭遇危機，獅隊出現連3棒安打串連，潘傑楷、胡金龍、陳重廷合力打下第1分，也是魔力藍此役僅有的失分，以92球投6.2局被敲6安打、失1分，送出7次三振。
魔力藍前一場面對前東家兄弟，才剛經歷4.2局失7分（責失6分）的慘淡內容，今天有所翻轉，陳金鋒表示，魔力藍今天的控球到位，捕手豊暐也幫助他很多，不像之前有時太急著解決打者，想投到邊邊角角，反而控制不到位。
在球數還有空間情況下未讓他完成7局投球，陳金鋒指出，是因投手教練覺得他速度開始掉下來，加上球數也差不多了，所以就直接換掉。
談到魔力藍的表現有較大起伏，陳金鋒對此坦言：「可能因為比較謹慎吧！之前球隊的守備、攻擊確實沒有給投手很大幫助，他投球要想辦法把分數守下來，變成有點綁手綁腳，投球時不是那麼自在。」
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