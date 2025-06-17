中職／桃猿本週迎6連戰 潛力左投林子崴有望重返一軍

持續拚中職上半季冠軍的樂天桃猿，本週將迎來6連戰，總教練古久保健二透露，有機會讓潛力左投林子崴掛帥先發，「確實有在考慮中，也有可能拉上另名洋將。」

隨著上半季逐漸步入尾聲，暫居第4名的桃猿，距離龍頭統一7-ELEVEn有5場勝差，因此本週6連戰將是拚冠的關鍵期，日籍總教練古久保健二今天接受媒體聯訪時表示，有可能嘗試讓潛力左投林子崴加入先發輪值，或拉上另名洋將霸鉧德（JonathanBermúdez），都有在考慮中。

值得一提的是，現年23歲的林子崴歷經韌帶重建手術，已超過2年未在一軍亮相，而本季重返投手丘的他在二軍表現不錯，累積7場先發、投了29局，防禦率僅1.24，展現不俗的壓制力。

至於本土王牌黃子鵬近期陷入小低潮，不僅超過1個月無緣勝投，防禦率也直線上升，不過古久保健二並不擔心，他認為黃子鵬只是想法太多，沒有其餘嚴重的問題，本週仍會待在先發輪值內，「這週6連戰非常重要，目前賽程沒辦法讓他跳過1場先發。」

中華職棒新人球員測試會昨天在天母棒球場舉行，更首度採取實戰方式進行，最後共有50名選手獲得球團推薦，可惜古久保健二因身體微恙，未能親臨現場，但他特別點名，對日籍野手豐島顯、前中職球星童琮輝之子童堉誠印象深刻，「會再跟球團討論，看以哪個守備位置優先。」

針對去年也曾投身選秀的豐島顯，古久保健二指出，感覺打擊比去年穩定，「以前他都在日本打球，有些打擊、守備動作是台灣選手做不到的，對他有點興趣。」然而，古久保健二也強調，目前陣中內野、外野都有仍待培養的新秀，因此必須視球隊陣形進行選秀佈局。

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