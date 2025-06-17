中職／申皓瑋猛打又開轟 悍將2連勝連克心魔猿獅

富邦悍將隊今天強壓龍頭統一獅隊，申皓瑋單場3安打、貢獻2分打點，包括一發陽春砲，率領悍將終場以4：1擊敗獅隊，魔力藍先發6.2局僅失1分，拿下本季第3勝。

魔力藍此役以連4打席飆K霸氣開局，直到第4局、兩出局後遭遇危機，獅隊出現連3棒安打串連，潘傑楷、胡金龍、陳重廷合力打下第1分，也是魔力藍此役僅有的失分，以92球投6.2局被敲6安打、失1分，送出7次三振。

獅隊由左投林詔恩先發，投5局失2分，悍將4局下林澤彬二壘打開路，林岳谷點出內野安打，申皓瑋二壘打先追回1分，范國宸再以滾地球護送1分入袋。

郭俊麟第6局登板，被申皓瑋掃出陽春砲，悍將擴大為3：1領先。

富藍戈把關的8局上，被前兩位打者邱智呈、陳鏞基都敲出安打，讓戰況再度緊繃，先讓潘傑楷擊出飛球遭到接殺，胡金龍打向三壘，王勝偉接球後策動雙殺，幫助富藍戈度過危機。

悍將8局下則由申皓瑋、陳真、王勝偉安打再掃回1分擴大優勢，將3分領先交到張奕手中成功「關門」。

悍將贏球後取得2連勝，且是連取本季兩大心魔樂天桃猿、統一獅隊，目前對戰兩隊戰績分別來到1勝9敗、2勝8敗。 富藍戈8局上讓前兩位打者都敲安上壘，最終安全下庄。記者陳正興／攝影 魔力藍先發6.2局失1分。記者陳正興／攝影

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