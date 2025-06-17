中職／悍將主場中斷連6場破萬 周二吸8597人還是猛猛的
富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰龍頭統一獅隊，雖是平日賽事，現場湧入8597人不俗票房，左外野仍有大批獅迷進駐，Fubon Angels韓籍啦啦隊李珠珢今天也依然有班，成為場邊嬌點。
悍將本季票房表現搶眼，更從6月7、8日在新莊面對中信兄弟隊開始，再到上周4場台北大巨蛋，已經連續6場主場破萬。
悍將今天回到「新莊城堡」作戰，碰到平日，雖無法推進連續破萬場次，但8597人進場，仍寫下周二賽事罕見的數字。
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