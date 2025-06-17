中職／龍隊攜手慈濟骨髓幹細胞中心 22日辦驗血建檔活動

中職味全龍隊今天發布新聞稿，支持公益攜手慈濟骨髓幹細胞中心，將於22日舉辦「讓青春留下熱血記憶」造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，邀請年輕世代前進天母棒球場挽袖獻愛。

龍隊今天發布新聞稿表示，在復出推手魏應充的期勉下，味全龍從2019年成軍以來即致力投入各項公益活動，除舉辦捐血活動、在天母球場設環保教育站，2020年起也積極響應造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，近年共號召20多名隊職員、200多名球迷建檔，其中球隊管理江忠垣2023年成功配對並完成周邊血幹細胞捐贈，為中職首例。

江忠垣當時分享，本來以為「捐骨髓」要開刀，後來才知道捐贈過程類似捐血小板一樣分離出造血幹細胞，過程很簡單，恢復也很快，能救人一命很開心。

龍隊此次特別以「畢業季最熱血的一堂課」為主軸，邀請全台滿18歲的大專青年驗血建檔，為青春留下獨一無二的熱血記憶，前100名成功建檔者，將可獲結緣包。贊助夥伴味全公司除將提供保久乳為前百名成功完成建檔的民眾補充營養，也號召全體員工踴躍參與，盼發揮企業正向影響力，與員工攜手實踐「成就共好」。

活動時間為22日下午1時至4時30分在天母棒球場，活動現場，味全龍啦啦隊「小龍女」也將熱情應援，於當日下午4時舉辦限定拍照會，凡成功於下午3時30分前完成建檔的參與者有機會在結緣包驚喜獲得「小龍女拍照券」，幸運獎項共10組，每張拍照券可供兩人合影。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，凡年滿18歲、未滿46歲的民眾都可參與，活動當天也設有專人引導解說，讓首次接觸的學生朋友們也能安心加入捐贈者行列，只需簡單抽取10c.c.血液，就能成為捐贈資料庫中的一份力量。

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