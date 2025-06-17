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中職／林岳平：陳韻文終結者定位不變 髙塩將樹是輪替人選

中央社／ 新北17日電
統一獅陳韻文。報系資料照
統一獅陳韻文。報系資料照

中職統一獅隊終結者陳韻文14日出賽挨轟、沒能替球隊守住局面，但總教練林岳平表示，目前陳韻文定位不變，若有狀況髙塩將樹是輪替終結者不二人選，兩人上場時機視賽況而定。

統一7-ELEVEn獅隊上半季爭冠關鍵期，14日與中信兄弟交手，比賽前半段一路領先，9局上推出終結者陳韻文登板，被詹子賢敲出追平比數3分砲，獅隊最終延長賽輸球。

被問起是否會調整陳韻文定位，總教練林岳平表示，陳韻文定位不會變，但如果有狀況，今年在牛棚表現穩定的髙塩將樹是不二人選。

但林岳平也表示，陳韻文與髙塩將樹不算是雙救援的角色，視比賽狀況也可能陳韻文前面局數先上，安排出賽的時間點，要看當天的賽況和投手教練討論應對做出判斷。

獅隊近期起用兩名新秀投手李軍、鍾允華，林岳平表示，還沒有看過很多次鍾允華實戰投球的狀況，沒辦法做太多評價，但二軍數據上看起來保送過多，這種狀況沒有修正，對比賽就會是最大的危機。

至於李軍，林岳平也提到，控球也不算很好，目前在一軍設定的角色是專門對付左打；林岳平表示，無論年紀、資歷，只要是在一軍的選手都視為一樣，只差在比賽經驗、抗壓，教練團考量出賽的時間點也有不同的思維。

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陳韻文 統一7-ELEVEn獅 林岳平

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