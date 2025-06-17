中職／陳傑憲、林安可太強 林岳平談田子杰「不trouble就是好表現」
統一獅隊上半季爭冠關頭浮現傷兵，陳傑憲、林安可都掛傷號情況下，田子杰連兩場獲得先發機會，總教練林岳平對於他的表現直言，要和陳傑憲、林安可比較打擊，當然是無法比，對他的要求只有不要帶給球隊額外負擔，就是好表現。
陳傑憲的傷情出現在左手腕，林安可則是右大腿，狀況並不嚴重，留在一軍治療、恢復，預計19日就有機會重回前線迎接4連戰，而獅隊在兩人缺陣期間由田子杰扛起外野一席，前一場為3打數沒安打，今天續扛第九棒、右外野。
今天被問到啟用田子杰，林岳平表示，「傑憲、安打不能打，他就一定要上，也不能打一場就換人，就是繼續打，等這兩個人健康了，他就坐啊！」
林岳平不諱言，要論打擊，陳傑憲、林安可都太強了，「要用打來比較，無法比較，對他不會太苛責，不要trouble就好，守備上、球場上不要給球隊額外的負擔就是好表現。」
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