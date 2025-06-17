快訊

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

中職／陳傑憲、林安可太強 林岳平談田子杰「不trouble就是好表現」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
田子杰。統一獅提供
田子杰。統一獅提供

統一獅隊上半季爭冠關頭浮現傷兵，陳傑憲林安可都掛傷號情況下，田子杰連兩場獲得先發機會，總教練林岳平對於他的表現直言，要和陳傑憲、林安可比較打擊，當然是無法比，對他的要求只有不要帶給球隊額外負擔，就是好表現。

陳傑憲的傷情出現在左手腕，林安可則是右大腿，狀況並不嚴重，留在一軍治療、恢復，預計19日就有機會重回前線迎接4連戰，而獅隊在兩人缺陣期間由田子杰扛起外野一席，前一場為3打數沒安打，今天續扛第九棒、右外野。

今天被問到啟用田子杰，林岳平表示，「傑憲、安打不能打，他就一定要上，也不能打一場就換人，就是繼續打，等這兩個人健康了，他就坐啊！」

林岳平不諱言，要論打擊，陳傑憲、林安可都太強了，「要用打來比較，無法比較，對他不會太苛責，不要trouble就好，守備上、球場上不要給球隊額外的負擔就是好表現。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳傑憲 林岳平 林安可

延伸閱讀

中職／菜鳥鍾允華1比0登板有考量 保送過多罩門陳傑憲喊話「有賢拜在」

中職／林安可、陳傑憲依舊板凳待命備戰19日 獅隊升上郭俊麟

中職／林靖凱左膝半月板破裂動刀本季報銷 林岳平：命運的考驗

中職／林安可雙響砲達99轟、狂攻7分打點 猛獅點亮魔術數字M10

相關新聞

中職／林靖凱左膝半月板破裂動刀本季報銷 林岳平：命運的考驗

統一獅隊當家二壘手林靖凱因左膝傷勢降下二軍，總教練林岳平今天證實壞消息，林靖凱因左膝半月板破裂，已經在今天下午三點進手術...

中職／新人測試會放榜 50人獲選秀入場券

中華職棒新人球員測試會昨天落幕，總計90位選手參加，最終獲得各球團推薦者共50人，包含投手25人、捕手4人、內野手9人及...

中職／陳傑憲、林安可太強 林岳平談田子杰「不trouble就是好表現」

統一獅隊上半季爭冠關頭浮現傷兵，陳傑憲、林安可都掛傷號情況下，田子杰連兩場獲得先發機會，總教練林岳平對於他的表現直言，要...

中職／艾璞樂轉後援適應沒問題 願為龍隊贏球承擔責任

中職味全龍洋投艾璞樂近期從先發輪值轉為牛棚角色，並進帳1次中繼成功，他表示，適應上完全沒問題，並強調為了球隊贏球，不管什...

中職／菜鳥鍾允華1比0登板有考量 保送過多罩門陳傑憲喊話「有賢拜在」

統一獅隊15日以1：0擊敗中信兄弟隊，投手調度有大膽之舉，第8局啟用新人鍾允華，總教練林岳平解釋起來，其實是務實的考量，...

中職／林安可、陳傑憲依舊板凳待命備戰19日 獅隊升上郭俊麟

統一獅隊在爭冠時刻浮現傷兵，林靖凱因為左膝半月板破裂，已在今天動刀，確定本季報銷，另外兩位外野大將陳傑憲、林安可，按照原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。