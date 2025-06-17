中職／菜鳥鍾允華1比0登板有考量 保送過多罩門陳傑憲喊話「有賢拜在」

統一獅隊15日以1：0擊敗中信兄弟隊，投手調度有大膽之舉，第8局啟用新人鍾允華，總教練林岳平解釋起來，其實是務實的考量，當時的兩個選項是王鏡銘和鍾允華，考量若王鏡銘出現危機，沒有可以補救的人，決定讓鍾允華從乾淨的一局開始，對於鍾允華當天的表現，也相當直接回應：「當然是不能接受。」

獅隊今年碰上兄弟一直居於劣勢，14日剛在9局上栽在詹子賢三分砲手中，陳韻文挨轟，比賽進入延長後最終以6：8輸球；隔天梅賽斯7局無失分領軍，獅隊將1：0領先交到牛棚手中，首先推出鍾允華，僅抓到1個出局數，換上王鏡銘，而他雖先出現保送釀成滿壘，但後續強心臟拆解滿壘炸彈，包括K掉曾頌恩，堪稱是全場勝敗分水嶺的一個打席對決。

鍾允華賽前就知道要待命這場比賽，但隨著戰局演變，在第8局由自己把關1：0局面，還是讓他坦言意外，「沒有想到會是那個比分，也沒有想到會是那麼後面的局數。」第一個打者又是碰上詹子賢，鍾允華也說：「畢竟1：0，碰上有長打能力，前一天又打一支三分砲，會比較有壓力。」

留下的危機，最終由王鏡銘成功拆解，也因此讓他入手生涯第一個中繼成功，鍾允華也欽佩學長的表現，「學長經驗真的非常好，是我要我去學習的。」

林岳平解釋當天的大膽調度，「他和王鏡銘都是可以上的時機點，但如果王鏡銘有狀況，沒有後防的人，寧可讓他先上，真的有狀況還有個人選，鏡銘的狀況是我們可以掌握的，但他的狀況是我們還不清楚的，所以用乾淨的局數讓他先丟。」至於鍾允華的表現，林岳平直言：「當然不可以啊！第一個保送欸！不行、不行！」

被問到這位菜鳥的特質，林岳平坦言自己不是很了解，因為自己季前先投入中華隊集訓，回到母隊後，他剛好又受傷，接著就是球季開打後鍾允華都在二軍，「知道他有很好的投球能力，但還沒有真正看過很多他的比賽，對他出賽的樣子不是那麼熟悉，講不出什麼。」數據上呈現並不理想，他指出：「保送太多，這是我們知道他目前對於比賽最大的危機，就是在控球。」

鍾允華也很清楚自己的毛病，教練、學長們也都對此給他鼓勵，陳傑憲甚至剛剛還跟他叮嚀，「他說大膽進攻好球帶、不要怕被打，後面還有賢拜會幫忙守備。」

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