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中職／艾璞樂轉後援適應沒問題 願為龍隊贏球承擔責任
中職味全龍洋投艾璞樂近期從先發輪值轉為牛棚角色，並進帳1次中繼成功，他表示，適應上完全沒問題，並強調為了球隊贏球，不管什麼位置都願意承擔責任。
征戰中職舞台邁入第3年的洋投艾璞樂（TylerEppler），過去都是以先發之姿亮相，只是近期龍隊牛棚戰力吃緊，日前與總教練葉君璋溝通後，艾璞樂同意到上半季結束前轉換為後援投手，目前已從牛棚出發登板2場，並進帳1次中繼成功，對新角色適應得不錯。
艾璞樂今天賽前接受媒體聯訪透露，為了球隊贏球，不管擔任什麼位置，自己都樂意扛下這項重任，並提到只要事前知道任務，在準備上完成沒問題，「雖然與先發的準備方法相差很多，後援投手可能需要視戰況當天臨時準備，但我自認能夠勝任。」
艾璞樂指出，已經儲備單場投120球的投球能量，因此從先發投手轉後援相較比較容易，甚至不排除連續出賽，「我很樂於嘗試，畢竟這是一次全新的體驗，我也會盡力完成球隊贏球的目標。」
下半季仍想重返先發輪值，艾璞樂分析，透過上季經驗來看，只要給予自己穩定出賽，並提早知道需要背負的任務，他就能繳出不錯的表現，「當然還得看教練團有沒有其他想法，不過我個人目標是想在下半季回到先發投手位置。」
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