中職／新人測試會放榜 50人獲選秀入場券

中華職棒新人球員測試會昨天落幕，總計90位選手參加，最終獲得各球團推薦者共50人，包含投手25人、捕手4人、內野手9人及外野手12人。

本屆測試會採分隊實戰形式進行，讓選手們展現球技與實戰能力，力拚踏上職業舞台的機會，通過測試的50位選手，下一站將前進「2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」。

今年選秀會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，由台鋼雄鷹隊握有狀元籤，接下來依序為富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟隊，各球團將依球隊需求進行補強與布局，新人戰力的選擇備受關注，誰能脫穎而出、成功踏上中職舞台，備受期待。