中職／林安可、陳傑憲依舊板凳待命備戰19日 獅隊升上郭俊麟

統一獅隊在爭冠時刻浮現傷兵，林靖凱因為左膝半月板破裂，已在今天動刀，確定本季報銷，另外兩位外野大將陳傑憲、林安可，按照原定計畫，今天依然不會先發。

獅隊在14日面對中信兄弟隊的比賽打到延長賽以6：8輸給中信兄弟隊，更傷的是3名選手提前傷退，林靖凱的傷勢最嚴重，已在今天動手術，今年球季報銷。

林岳平賽前透露林安可、陳傑憲的恢復狀況，兩人都有明顯進展，又以林安可的恢復狀況更好，但今天都一樣會調離先發打線，「還是照計劃先休息，迎接禮拜四開始的4連戰。」陳傑憲今天依然是後段守備及代跑的角色，林安可則是可以代打。

林岳平指出，上周已用沒有他們的陣型完成1場比賽，「今天再給他們充分休息，對選手恢復會更有利，不管誰會頂替上去，目前在名單裡的就是我們要征戰的選手。」獅隊昨天降下鄭鈞仁的空缺，今天將升上郭俊麟。