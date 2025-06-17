中職／林靖凱左膝半月板破裂動刀本季報銷 林岳平：命運的考驗

統一獅隊當家二壘手林靖凱因左膝傷勢降下二軍，總教練林岳平今天證實壞消息，林靖凱因左膝半月板破裂，已經在今天下午三點進手術房，推估復健時間六個月，等同於今年球季報銷。

林靖凱是在14日面對中信兄弟隊之戰守備時傷退，林岳平在隔天受訪時提到，他的左膝狀況經由成大醫院MRI檢查，顯示狀況不是那麼好，會再等待高雄長庚周文毅檢查、確認如何治療後，再向外界報告。

林靖凱在去年5月就曾遭遇左膝重大傷勢，前十字韌帶斷裂進行手術，但當時傷處為膝蓋內側，這次為外側，並非舊傷。

林岳平今天領軍來到新莊棒球場，賽前大批媒體等待，他也很清楚記者要問什麼。林岳平表示，林靖凱的左膝半月板破裂，已在剛剛進手術房，採取修補、而非置換的手術方式，「時間會比較長，但未來對他膝蓋會比較好。」

林岳平表示，「很遺憾，連續兩年都是這樣的傷勢，算是命運的考驗吧。球隊這邊會用最大的力量協助他再回到球場，有優異的表現和能力。」

球隊爭冠時刻頓失要員，他表示，倒不會因為覺得爭冠時刻而有特別想法，「比較可惜是他已經慢慢找回他的能力，表現開始穩定下來，現在又因為傷勢提早離開戰線，接下來要面對的復健和其他種種，對他會是考驗。」