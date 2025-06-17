LLB／中階組亞太區棒球賽 台灣首戰擊敗香港

2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽，今天點燃戰火，代表台灣出賽的WHB魔法師隊首戰與香港交手，團隊雖僅敲出2安但得分效率佳，以2比0搶勝。

WHB魔法師在5月舉行的TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB 50/70）拿下冠軍取得參賽代表權，今天首戰與香港交手，1局上面對三壘有人危機穩守不失分，1局下轉守為攻，林孟寬在得點圈有人時，敲出關鍵中右外野二壘安打助隊先馳得點，WHB魔法師3局下再靠保送、安打攻占三壘，接著暴投跑回團隊第2分。

守備端也有好表現，香港打線前6局都有人上壘，但最後因盜壘失敗、回壘不及、長傳阻殺而未有分數進帳，最後1局投手3上3下穩守。

LLB中階組亞太賽首次在台灣舉辦，WHB魔法師教練林威宏說，首次在台灣舉辦，現場球迷很多，家長、球員對自己期待也很高，首場比賽感覺比較綁手綁腳，代表打國際賽有想贏的壓力，但相信會一場比一場好。

林威宏也提到，比賽過程中有失誤、保送，但防守細節還是有做好，希望明天對紐西蘭可以把攻擊再做好一點。

林杰鋒最後1局登板送出3上3下守住勝利，他表示既開心又緊張，「想著一定要把分數守下來，守住後覺得自己怎麼那麼厲害，表現很好，也希望下場比賽繼續保持。」