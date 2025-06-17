LLB／中階組亞太區棒球賽 台灣首戰擊敗香港

中央社／ 台北16日電
2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽16日開打，代表台灣出賽的WHB魔法師隊首戰與香港交手，WHB魔法師投手林杰鋒（圖）後援穩守，助隊以2比0搶勝。圖／台灣世界少棒聯盟提供
2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽16日開打，代表台灣出賽的WHB魔法師隊首戰與香港交手，WHB魔法師投手林杰鋒（圖）後援穩守，助隊以2比0搶勝。圖／台灣世界少棒聯盟提供

2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽，今天點燃戰火，代表台灣出賽的WHB魔法師隊首戰與香港交手，團隊雖僅敲出2安但得分效率佳，以2比0搶勝。

WHB魔法師在5月舉行的TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB 50/70）拿下冠軍取得參賽代表權，今天首戰與香港交手，1局上面對三壘有人危機穩守不失分，1局下轉守為攻，林孟寬在得點圈有人時，敲出關鍵中右外野二壘安打助隊先馳得點，WHB魔法師3局下再靠保送、安打攻占三壘，接著暴投跑回團隊第2分。

守備端也有好表現，香港打線前6局都有人上壘，但最後因盜壘失敗、回壘不及、長傳阻殺而未有分數進帳，最後1局投手3上3下穩守。

LLB中階組亞太賽首次在台灣舉辦，WHB魔法師教練林威宏說，首次在台灣舉辦，現場球迷很多，家長、球員對自己期待也很高，首場比賽感覺比較綁手綁腳，代表打國際賽有想贏的壓力，但相信會一場比一場好。

林威宏也提到，比賽過程中有失誤、保送，但防守細節還是有做好，希望明天對紐西蘭可以把攻擊再做好一點。

林杰鋒最後1局登板送出3上3下守住勝利，他表示既開心又緊張，「想著一定要把分數守下來，守住後覺得自己怎麼那麼厲害，表現很好，也希望下場比賽繼續保持。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

棒球

延伸閱讀

印航波音787又出包！香港起飛「空中突遇技術問題」緊急返航

香港今年前5個月接待2000萬旅客 年增12%

「軟對抗可怕」 鄧炳強：手遊「逆統戰」惡毒、下載觸法

香港特首李家超父親節晒爺孫照 向天下爸爸致敬

相關新聞

中職／悍將返「新莊城堡」面臨墊底之戰 差一步鎖定爐主

富邦悍將隊結束台北大巨蛋4連戰，將在明天回到「新莊城堡」，面對龍頭球隊統一獅隊，兩隊都有各自的燈號要把關，獅隊上半季封王...

中職／90人挑戰測試會拚選秀入場券 成大碩生飆速152公里

中華職棒新人球員測試會今天在天母棒球場登場，共90位選手到場，六球團於測試會結束後提交推薦名單，最終獲得參與6月30日選...

中職／測試會歷時9小時 日籍野手豐島顯再次挑戰

中華職棒新人球員測試會今年改採實戰，共90人受測，6隊教練團、球探到場，歷時約9個小時；日籍野手豐島顯再次參加，彌補長打...

中職／兄弟再拚30勝盧孟揚打頭陣 單周6連戰全力追趕猛獅

中信兄弟隊明天作客高雄澄清湖棒球場，再拚上半季第30勝，推出本土投手盧孟揚登板先發，台鋼雄鷹隊則由洋將後勁應戰，兄弟想要...

中職／彭政閔看中職測試會 繳錢卻沒展現積極態度很可惜

中職中信兄弟一軍總教練平野惠一、二軍總教練彭政閔都有出席新人測試會；彭政閔卻直言「可惜」，提到繳錢來測試，有些球員不太積...

中職／「大叔乾一杯」主題日 龍隊邀請球迷大口喝酒吃肉

味全龍隊將於21、22日在天母棒球迎戰統一獅隊，今天宣布主場熱鬧開趴活動，邀請球迷大口喝酒吃肉，一圓野球夢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。